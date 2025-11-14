نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كوورة.. بث مباشر محمد صلاح يقود تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أوزبكستان في كأس العين الدولية الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أوزبكستان في كأس العين الدولية الودية

استقر حسام حسن، مدرب منتخب مصر، على التشكيل الأساسي لمواجهة أوزبكستان اليوم الجمعة ضمن نصف نهائي كأس العين الدولية الودية بالإمارات. وتنطلق المباراة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب “هزاع بن زايد”.

تشكيل منتخب مصر المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي – خالد صبحي – رامي ربيعة – محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية – محمد شحاتة – حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح – أحمد مصطفى “زيزو” – أسامة فيصل

ويهدف حسام حسن من خلال هذه البطولة الودية إلى الاطمئنان على جاهزية اللاعبين وتجربة عناصر مختلفة قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2025 التي ستقام في المغرب الشهر المقبل.

وينتظر الفائز من مواجهة مصر وأوزبكستان مباراة مع منتخب إيران في نهائي كأس العين الدولية الودية، والمقرر إقامته يوم 18 نوفمبر الجاري.

مباراة مصر وأوزبكستان اليوم، وبينما ترتفع الإثارة، وبشكل واضح، تنطلق اليوم مواجهة قوية تجمع منتخب مصر بمنتخب أوزبكستان، ضمن نصف نهائي بطولة العين الدولية الودية بالإمارات، كما يأتي اللقاء على استاد هزاع بن زايد وسط اهتمام جماهيري كبير، وذلك، عبر موقع غربة نيوز الذي يقدم لكم التفاصيل كاملة.

مباراة مصر وأوزبكستان اليوم

سيتم إقامة المباراة المرتقبة، وبصورة مؤكدة، مساء الجمعة 14 نوفمبر 2025، حيث تنطلق صافرة البداية في:

06:00 مساء بتوقيت مصر.

07:00 مساء بتوقيت السعودية.

08:00 مساء بتوقيت الإمارات.

ويحتضن استاد هزاع بن زايد اللقاء، بينما يستعد المنتخبان لخوض مواجهة قوية استعدادا للبطولات المقبلة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأوزبكستان اليوم

سيتم عرض المباراة اليوم عبر شبكة قنوات أون سبورت، تحديدا عبر قناة:

ON Sport HD 1

كما يتولى المعلق الرياضي بلال علام التعليق على المواجهة، مما يزيد الإثارة خلال البث.

أهمية المباراة ضمن استعدادات المنتخب

وتأتي هذه المواجهة، وبوضوح، ضمن المرحلة المهمة للتحضير قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2026،

بينما يحاول الجهاز الفني اختبار أكثر من تشكيل، وكذلك تقييم جاهزية اللاعبين،

في مباراة تمنح، وباستمرار، فرصة قوية قبل الاستحقاقات الرسمية.

ختام تحضيري قبل البطولة

ويدخل منتخب مصر اللقاء، وبطموح كبير، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، إلى جانب اختبار عناصر جديدة،

بينما يسعى اللاعبون لإثبات أحقيتهم بالمشاركة الأساسية خلال البطولات القادمة