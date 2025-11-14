نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب مصر الرسمي أمام أوزبكستان وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره منتخب أوزبكستان، في المباراة الودية التي ستقام بينهما مساء اليوم الجمعة.

موعد مباراة مصر ضد أوزبكستان الودية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر ضد أوزبكستان، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة أوزبكستان الودية

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: رامي ربيعة، محمد حمدي، محمد هاني، مروان عطية.

خط الوسط: حمدي فتحي؛ أحمد سيد زيزو؛ أسامة فيصل.

في الهجوم: محمد صلاح، مروان عثمان، مصطفي محمد

وعلى مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - مصطفي شوبير - أحمد فتوح - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - نبيل دونجا - محمد شحاتة - محمود صابر - طاهر محمد طاهر - محمود زلاكة - صلاح محسن

