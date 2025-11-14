نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مصر تودع كأس العالم للناشئين بعد الخسارة من سويسرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فشل منتخب الفراعنة تحت 17 عاما في مواصلة مشواره في بطولة كأس العالم تحت 17 عاما والمقامة حاليا في قطر وذلك بعد خسارته من نظيره السويسري بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور ال 32 من البطولة.

تمكن لاعبو منتخب سويسرا من السيطرة على مجريات الشوط الأول حتى نجحوا في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 16 عن طريق نيفيو شيرر.

واصل لاعبو منتخب سويسرا السيطرة على اللقاء وسط تراجع كبير من جانب لاعبي منتخب مصر حتى نجحوا في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 39 من توقيع إيثان بروشيز.

كاد لاعبو المنتخب المصري يسجلوا أول أهدافهم لصالحهم في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول من ركلة جزاء ولكن حكم المباراة ألغاها لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب السويسري على الفراعنة بثنائية نظيفة.

على غرار الشوط الأول، شهد الشوط الثاني استمرار هيمنة لاعبو منتخب سويسرا على اللقاء وسط تراجع كبير في آداء لاعبو المنتخب المصري حتى نجحوا في في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 58 عندما مرر اريلين ساديكاج الكرة لزميله جيل ستيل الذي سجل الهدف الثالث ببراعة.

تراجع آداء كلا الجانبين باقي أحداث المباراة ولم يشهد الكثير من الهجمات الخطيرة حتى نجح لاعبو الفراعنة في تسجيل الهدف الوحيد لهم في المباراة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عن طريق أنس رشدي لينتهي اللقاء بفوز منتخب سويسرا على نظيره المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف ويتأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس العالم.

