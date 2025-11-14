نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاري الآن.. مواجهة قوية بين منتخبنا وأوزبكستان في بطولة العين الدولية الودية 2025 في المقال التالي

تتجه الأنظار اليوم نحو المواجهة الودية المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره منتخب أوزبكستان في إطار بطولة العين الدولية الودية، والتي تأتي ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات الكبرى المقبلة، وعلى رأسها تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا وأمم إفريقيا 2025.

وتُعد هذه المباراة اختبارًا مهمًا للجهازين الفنيين، خصوصًا مع مشاركة أبرز نجوم المنتخبين في المعسكر الحالي.

البث المباشر والقنوات الناقلة

يمكن متابعة المباراة اليوم عبر البث المباشر من خلال:

القناة التغطية ON Time Sports استوديو تحليلي كامل قبل وبعد اللقاء قناة أبوظبي الرياضية بث مباشر + تحليل فني شامل

منتخب أوزبكستان – القوة الصاعدة في آسيا

يواصل منتخب أوزبكستان تقديم مستويات متميزة بعد تحقيقه أول تأهل تاريخي لكأس العالم 2026 تحت قيادة المدرب الإيطالي فابيو كانافارو. ويعتمد المنتخب على أسلوب سريع يعتمد على التحول الهجومي القوي.

أبرز لاعبي المنتخب الأوزبكي في المباراة

اللاعب المركز المميزات ماشاريبوف جناح سرعة عالية – مهارة كبيرة في الاختراق شوكروف وسط دفاعي قوة بدنية – افتكاك الكرة بامتياز سيرغييف مهاجم قدرة على إنهاء الهجمات وخبرة كبيرة تورسونوف دفاع تمركز ممتاز وصلابة دفاعية

أسلوب لعب أوزبكستان يشكل تحديًا كبيرًا على دفاع المنتخب المصري، خصوصًا في الهجمات المرتدة السريعة.

تحضيرات منتخب مصر بقيادة حسام حسن

يقود المدير الفني حسام حسن معسكر المنتخب الوطني في مدينة العين الإماراتية، بهدف رفع مستوى الانسجام بين اللاعبين وتجربة طرق لعب جديدة قبل بطولة أمم إفريقيا 2025.

أبرز لاعبي منتخب مصر في المعسكر

محمد صلاح – قائد المنتخب

مصطفى محمد – مهاجم قوي وهداف

عمر مرموش – جناح سريع ومهاري

أحمد حجازي – قائد الدفاع

إمام عاشور – محور وسط نشيط

الجهاز الفني يسعى لتطوير أسلوب لعب هجومي مرن ورفع جاهزية العناصر الشابة.

موعد المباراة اليوم

الدولة التوقيت القاهرة 6:00 مساءً مكة المكرمة 7:00 مساءً أبوظبي 8:00 مساءً

مكان اللقاء

تُقام المباراة على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، أحد أبرز الملاعب الحديثة في المنطقة.

القنوات الناقلة والمعلقون

القناة المعلق ON Time Sports محمد الكواليني قناة أبوظبي الرياضية عامر عبدالله

التحليل الفني المتوقع

يسعى منتخب مصر إلى السيطرة على وسط الملعب ورفع نسبة الاستحواذ.

حسام حسن سيختبر عناصر جديدة لمعرفة مدى جاهزيتها للمشاركات القادمة.

منتخب أوزبكستان يعتمد على المرتدات السريعة، ما يفرض تركيزًا دفاعيًا عاليًا على لاعبي مصر.

المباراة تشكل فرصة ذهبية لكلا المنتخبين لرفع الجاهزية قبل تصفيات كأس العالم.

