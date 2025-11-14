نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشوط الأول.. أوزبكستان تتقدم على مصر بثنائية نظيفة وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم منتخب أوزبكستان الأول لكرة القدم، على نظيره المنتخب الوطني بثنائية نظيفة، خلال أحداث الشوط الأول من المباراة الودية التي تقام بينهما ضمن منافسات بطولة كأس العين الودية.

وانطقلت صافرة مباراة مصر ضد أوزبكستان، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

أحداث الشوط الأول من مباراة مصر ضد أوزبكستان

بدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بضغط وسيطرة هجومية كبيرة من جانب لاعب منتخب أوزبكستان.

وسجل في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول، اللاعب أوستون أورونوف هدف التقدم في مرمى منتخب مصر وسط غفلة من دفاعات الفراعنة.

وزدات محاولات لاعبي المنتخب الأوبكستاني، لتسجيل الهدف الثاني وسط أداء باهت من منتخب مصر.

ثم أضاف أوستون أورونوف نجم منتخب أوزبكستان، الهدف الثاني في الدقيقة 44 من الشوط الأول، بعد انفراد تام بمرمى محمد صبحي.

