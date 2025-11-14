نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Yalla shoot live بث مباشر جااااري (1-0)مباراة Saudi Arabia vs Ivory Coast مجانًا دون اشتراك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - القنوات الناقلة وموعد مباراة السعودية ضد ساحل العاج اليوم في الودية التحضيرية 2025 مع التشكيل ومعلق اللقاء

تتجه الأنظار اليوم إلى مدينة جدة حيث يستضيف ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية المواجهة الودية المرتقبة بين منتخب السعودية ومنتخب ساحل العاج، وذلك ضمن استعدادات الأخضر لخوض منافسات كأس العرب 2025 في قطر.

وتشكل هذه المباراة جزءًا من برنامج تحضيري يهدف إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين قبل الدخول في الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

أهمية المباراة ضمن استعدادات منتخب السعودية

يخوض المنتخب السعودي هذه المباراة وسط تركيز كبير على تحسين الأداء الجماعي وتجربة عناصر جديدة في التشكيلة الأساسية. ويعمل الجهاز الفني بقيادة هيرفي رينارد على تعزيز الانسجام بين اللاعبين وزيادة القدرة على التعامل مع سيناريوهات مختلفة خلال المباريات، خاصة أمام منتخبات تتميز بالقوة البدنية والسرعة في الهجمات المرتدة مثل منتخب ساحل العاج.

وتأتي هذه المواجهة ضمن سلسلة من المباريات الودية التي يخوضها الأخضر استعدادًا للبطولات الكبرى، حيث يسعى الجهاز الفني إلى تقييم مستوى الجاهزية والعمل على تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال المعسكرات السابقة.

خصم يتميز بالسرعة والاحتكاك القوي

يمتلك منتخب ساحل العاج مجموعة من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية، ويُعرف بقوته البدنية وقدرته على اللعب تحت الضغط. ويعتمد المنتخب الإيفواري على أسلوب لعب قائم على السرعة والارتداد السريع، ما يجعل المباراة اختبارًا مهمًا لقدرات لاعبي منتخب السعودية خاصة في الشق الدفاعي.

ويرى الجهاز الفني أن مواجهة منتخبات قوية بدنيًا يساهم في رفع جاهزية اللاعبين وتطوير أسلوب اللعب، خاصةً فيما يتعلق بتنظيم الخطوط ومنع الهجمات المباغتة.

موعد مباراة السعودية وساحل العاج اليوم

تنطلق المباراة الودية بين السعودية وساحل العاج اليوم الجمعة الموافق 14 نوفمبر 2025، في التوقيت التالي:

الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات

ويعد هذا التوقيت مناسبًا للجماهير التي تنتظر متابعة أداء المنتخب بعد أسابيع من التحضير والعمل المتواصل داخل المعسكر.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد ساحل العاج

تحصل قناة STC TV على الحقوق الحصرية لنقل مباريات منتخب السعودية خلال معسكره الحالي. وتوفر القناة بثًا مباشرًا بجودة عالية، إضافة إلى تغطية ميدانية من داخل الملعب قبل ساعة كاملة من انطلاق المباراة، تشمل:

عرض لقطات من تدريبات اللاعبين

تحليلات فنية للتشكيل المتوقع

متابعة استعدادات الفريقين

مقابلات قصيرة من محيط الملعب

كما تقدم القناة استوديو تحليلي بعد نهاية المباراة لتقييم أداء اللاعبين وتقديم قراءة فنية شاملة عن نقاط القوة والضعف التي ظهرت خلال اللقاء.

معلق مباراة السعودية وساحل العاج

تُسند مهمة التعليق على المباراة إلى أحد المعلقين الرياضيين عبر شبكة STC TV، حيث يقدم وصفًا تفصيليًا لجميع أحداث اللقاء ضمن التغطية الرسمية للبث.

التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية اليوم

تشير التوقعات إلى أن المدير الفني هيرفي رينارد سيعتمد على خطة 4-3-3 التي تمنحه توازنًا بين الدفاع والهجوم. وجاء التشكيل المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: نواف بوشل – جهاد ذكري – عبد الإله العمري – سعود عبد الحميد

خط الوسط: محمد كنو – مصعب الجوير – ناصر الدوسري

خط الهجوم: صالح أبو الشامات – صالح الشهري – عبد الرحمن العبود

ويعمل الجهاز الفني على اختبار عدة خيارات داخل الملعب، إضافة إلى تقييم أداء مجموعة من اللاعبين في مراكز مختلفة بهدف توسيع قائمة البدلاء القادرين على المشاركة في البطولات المقبلة.

استعدادات الأخضر قبل اللقاء

شهدت تدريبات المنتخب السعودي تركيزًا كبيرًا على الجوانب التكتيكية، إذ تم العمل على:

زيادة الترابط بين خطوط اللعب

تحسين سرعة التحول من الدفاع للهجوم

تنفيذ جمل هجومية تعتمد على التمرير السريع

تدريب المهاجمين على التحرك داخل منطقة الجزاء

كما خضع اللاعبون لتدريبات بدنية مكثفة تهدف إلى رفع معدل اللياقة وتحسين القدرة على الضغط المستمر طوال فترات المباراة. وشهد المعسكر مشاركة جميع اللاعبين باستثناء من حصلوا على جلسات استشفاء للحفاظ على جاهزيتهم.

استعدادات منتخب ساحل العاج

يدخل منتخب ساحل العاج اللقاء بقائمة تضم عناصر أساسية تمتلك خبرة واسعة في الدوريات الأوروبية. وركز الجهاز الفني للفريق الإيفواري على تحسين التمركز الدفاعي واستغلال الفرص عبر هجمات مرتدة سريعة. ويعتمد الفريق على مجموعة من اللاعبين الذين يتميزون بالقوة البدنية والسرعة، ما يجعل التحدي كبيرًا أمام دفاع المنتخب السعودي.

توقعات الجماهير قبل المباراة

تترقب الجماهير السعودية مستوى الأخضر في هذه المواجهة، خاصة بعد سلسلة من التدريبات والمعسكرات التي هدفت إلى إعداد الفريق بالصورة المثالية لمنافسات كأس العرب. وتتابع الجماهير أيضًا أداء اللاعبين الجدد الذين يسعى الجهاز الفني إلى إشراكهم تدريجيًا في المباريات الودية.

أجواء ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية

شهد محيط الملعب تجهيزات مكثفة لاستقبال الجماهير، حيث تعمل الجهات المنظمة على توفير ممرات خاصة للدخول والخروج وتنظيم حركة الجماهير لضمان سهولة الوصول إلى المدرجات. ويتوقع حضور جماهيري جيد بسبب أهمية المباراة ضمن استعدادات الأخضر.

بطاقة مباراة السعودية وساحل العاج اليوم