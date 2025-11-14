نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر يسقط أمام أوزبكستان بهدفين وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره أوزبكستان بهدفين دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب "هزاع بن زايد" في الإمارات العربية المتحدة.

أحداث مباراة مصر وأوزبكستان الودية

تمكن أوستون أورونوف من تسجيل أول أهداف اللقاء أوزبكستان في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول، بعد أن راوغ أكثر من مدافع ثم سدد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم الأيمن للمرمى وسكنت الشباك.

ومنعت العارضة الهدف الثاني لصالح أوزبكستان في الدقيقة 15، بعد تسديدة قوية من أوستون أورونوف من داخل منطقة الجزاء.

ونجح أوستون أورونوف في تسجيل الهدف الثاني لصالح أوزبكستان في الدقيقة 43، بعد تمريرة رائعة بوجه القدم الخارجي من أوتابيك عزيزجون جانييف إلى أورونوف الذي راوغ الحارس ثم سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بالمدافع محمد حمدي وسكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأرسل محمد هاني لاعب منتخب مصر في الدقيقة 61، عرضية رائعة من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها مصطفى محمد برأسية قوية، ولكن أبعدها الحارس عبد الواحد نعماتوف من منتصف مرماه إلى ركلة ركنية.

وكاد إلدو شومورودوف أن يسجل الهدف الثالث لصالح منتخب أوزبكستان في الدقيقة 72 عن طريق رأسية قوية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، ولكن بشكل قريب من العارضة.

وسدد مروان عطية لاعب وسط منتخب مصر في الدقيقة 2+90، تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن مرت بعيد عن المرمى.

