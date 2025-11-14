نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة مصر ضد أوزبكستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض منتخب مصر للخسارة أمام نظيره منتخب أوزبكستان بنتيجة 2-0 في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الجمعة على ملعب "هزاع بن زايد".

ملخص أهداف مباراة مصر ضد أوزبكستان الودية

افتتح أوستون أورونوف أول أهداف اللقاء لصالح أوزبكستان في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول، بعد أن راوغ أكثر من مدافع ثم سدد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم الأيمن للمرمى وسكنت الشباك.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح أوزبكستان في الدقيقة 43، بعد تمريرة رائعة بوجه القدم الخارجي من عزيزجون جانييف إلى أورونوف الذي راوغ الحارس ثم سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بالمدافع محمد حمدي وسكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

