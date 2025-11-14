نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بركلات الترجيح.. البرازيل تقصي باراجواي وتصل دور الـ16 من كأس العالم للناشئين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب البرازيل تحت 17 عاما من الوصول إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم المقامة في قطر، وذلك بعد الفوز على نظيره منتخب باراجواي بنتيجة 5-4.

جاءت المباراة مثيرة منذ البداية، حيث تلقى اللاعب فيتور هوغو البطاقة الحمراء عند الدقيقة 8'، ليخوض منتخب البرازيل المباراة منقوص العدد لمدة 82 دقيقة.

وكانت المباراة من حيث الفاعلية الهجومية والسيطرة على منتصف الملعب لصالح منتخب باراجواي عقب الطرد، ولكن نجحت دفاعات البرازيل في التصدي لهجمات باراجواي.

انتهت أحداث المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف بين المنتخبين ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، والتي ابتسمت فيه إلى راقصي السامبا منتخب البرازيل.

بهذه النتيجة، صعد المنتخب البرازيلي إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم تحت 17 عاما، بينما ودع منتخب باراجواي البطولة.