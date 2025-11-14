نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناة الزمالك تنعي وفاة محمد صبري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنعي قناة الزمالك ببالغ الحزن والأسى رحيل أحد أبرز رموز النادي عبر تاريخه، الكابتن محمد صبري، الذي رحل تاركًا خلفه إرثًا كبيرًا من الانتماء والوفاء وشغف الدفاع عن القميص الأبيض.

وفي إطار حرص القناة على تخليد سيرة رموز النادي وتقديم محتوى يليق بتاريخهم، تُخصص قناة الزمالك حلقة خاصة من برنامج "زملكاوي" للحديث عن مسيرة الراحل وإنجازاته وتأثيره داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

تتناول الحلقة مشوار الكابتن محمد صبري منذ بداياته في قطاع الناشئين وحتى تألقه في الفريق الأول، حيث كان أحد أبرز نجوم الجيل الذهبي وصاحب البصمة الواضحة في بطولات عديدة حققها الزمالك خلال تسعينيات وبداية الألفية.

كما ستتضمن الحلقة شهادات لنجوم وزملاء عاصروا الراحل داخل الملعب، بالإضافة إلى تقارير مصوّرة ترصد لحظاته الخالدة وأبرز أهدافه ومواقفه المشرفة التي صنعت له مكانة خاصة في قلوب الجماهير.

