عفت نصار: لم أستمتع بأي مباراة للمنتخب مع حسام حسن.. حتى بتوع السمنة غلبونا

أحمد جودة - القاهرة - أكد عفت نصار نجم الزمالك السابق، أنه لم يستمتع حتى الآن بأى مباراة للمنتخب الوطني مع حسام حسن، وبطولة أمم إفريقيا الاختبار الحقيقى للتوأم.

وقال عفت نصار الذى حل ضيفا على الإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه "مان تو مان": كل التوفيق لهم يا رب وبطولة إفريقيا الاختبار الحقيقى لهم مع المنتخب، لأن كل المباريات اللى فاتت مش معاك حد ولازم تقيس مستواك بفرق أقوى".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "إحنا لاعبنا مباراة مع نيوزيلندا بتوع السمنة ولعبنا مع كرواتيا، المباراة الوحيدة اللى لعبنا فيه مع فرقة اتغلبنا فيه، لكن باقى الفرق اللى لعبنا معاهم في المتناول وأعتقد لو الأهلى أو الزمالك أو بيراميدز أو المصرى بيلعبوا المنتخبات دى هيكسبوها".

وتابع: "النظام الجديد أتاح لنا فرص كويسة أوى إنك تلعب مع تصنيف خارج التصنيف، فالطبيعى أنك توصل، سيب ده كله وتعالى في بطولة إفريقيا ونبدع، لو وصلنا إلى نصف النهائي أو النهائي أو رابع حتى أنا أؤيد أن يستمروا مع المنتخب".

وأوضح عفت نصار: "لم أستمتع بأي مباراة للمنتخب مع حسام حسن، أو بحس أننا بنقدم كورة، أو يمكن أن الفرق اللى قدمنا ضعيفة فمش بنظهر بشكل كويس، والمشكلة أن المكسب بيغطى على كل حاجة، وبنفضل محلك سر".

