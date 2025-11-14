نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسار يسحق الداخلية بثلاثية نظيفة في دوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق مسار فوزًا مستحقًا وكبيرًا على نظيره فريق الداخلية بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري المحترفين.

سيطر فريق مسار على مجريات المباراة، مقدمًا أداءً تكتيكيًا مميزًا وهجوميًا فعالًا، لينجح في ترجمة تفوقه إلى ثلاثة أهداف دون رد، مؤكدًا على جدارته بالنقاط الثلاث.

وعكست النتيجة الفارق في الأداء واللياقة البدنية بين الفريقين طوال شوطي اللقاء.

بهذا الفوز الثمين، واصل فريق مسار تقدمه الملحوظ في جدول الترتيب، حيث رفع رصيده إلى 19 نقطة، ليقفز إلى المركز الخامس في جدول دوري المحترفين. ويؤكد هذا الصعود على الطموح الكبير للفريق في المنافسة على المراكز المتقدمة هذا الموسم.

في المقابل، شكلت هذه الخسارة ضربة قوية لفريق الداخلية، الذي فشل في إيقاف الزحف الهجومي لـ "مسار"، وسيحتاج الجهاز الفني للفريق إلى مراجعة شاملة لترتيب أوراقه والعمل على تدارك الأخطاء في الجولات القادمة.

وتنظر الجماهير وعشاق دوري المحترفين بترقب للجولات القادمة، خاصة مع الأداء القوي الذي يقدمه فريق مسار، مما يجعله منافسًا صعبًا في معادلة الصعود.

