نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن يونس: خبر وفاة محمد صبري صادم ومؤلم على الجميع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن خبر وفاة محمد صبري مؤلم على الكرة المصرية، مشددا على أن الأمر صدمة على الجميع.

وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "محمد صبري كان مخلص لنادي الزمالك وكان عاشق للقلعة البيضاء وأسرته في رقبة نادي الزمالك وأبنائه، وترك آثر كبير في قلوبنا".

وأضاف: "محمد صبري كان لاعب مميز للغاية، وكان له طريقة خاصة في أسلوب اللعب تميزه عن أي لاعب أخر، ولم يحصل على حقه من الناحية الفنية وكان يستحق الكثير".

