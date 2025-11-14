نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالحليم: كنت أول من اختار محمد صبري في الزمالك..وكنت اعتبره ابن من أبنائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد عبدالحليم، نجم الزمالك السابق، أنه أول من اختار محمد صبري للانضمام للقلعة البيضاء خلال الاختبارات.

وقال عبدالحليم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "شاركت في وجود محمد صبري داخل نادي الزمالك وعلاقتي معه وطيدة وكنت اعتبره ابن من أبنائي ويتميز بالأخلاق الرفيعة".

وأضاف: "محمد صبري شخص خدوم وكان لاعب أسطورة في كرة القدم وكنت سعيد طوال حياتي بسبب اختياري له داخل الزمالك".

