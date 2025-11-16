نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل مفيد.. سلسلة وديات تُجهز وادي دجلة لعودة الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل فريق وادي دجلة تحضيراته الجادة لاستئناف مباريات الدوري الممتاز، بعد أن تأجلت مواجهته المقبلة أمام المصري، وهو ما اعتبره الجهاز الفني بقيادة محمد الشيخ فرصة لإعادة ترتيب الأوراق واستغلال فترة التوقف بأفضل شكل ممكن. لم ينظر الشيخ إلى التأجيل باعتباره عائقًا، بل تعامل معه على أنه مساحة زمنية إضافية يمكن من خلالها رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، خاصة أن الفريق يحتل المركز السادس برصيد 20 نقطة، ويطمح إلى تحسين وضعه في جدول الترتيب بمجرد عودة المنافسات.

ومن هذا المنطلق، قرر الجهاز الفني الدخول في سلسلة من المباريات الودية، تبدأ بلقاء فريق زد غدًا الاثنين، ثم مواجهة ثانية أمام السويحلي الليبي يوم الثلاثاء، بينما تعمل الإدارة خلال الساعات المقبلة على إنهاء ترتيبات مباراة ودية ثالثة خلال الأيام الأخيرة من فترة التوقف. ويستهدف دجلة من هذه التجارب خلق أكبر قدر من الانسجام داخل الملعب، وإتاحة الفرصة للعناصر البديلة والعائدين من الإصابة لاستعادة حساسية المباريات، إلى جانب تجربة بعض الحلول التكتيكية الجديدة التي يرغب الشيخ في اختبارها قبل العودة الرسمية للدوري.

ورغم أن نتائج الفريق خلال الجولات الماضية أظهرت توازنًا واضحًا، بتحقيق خمسة انتصارات والتعادل في خمس مباريات مقابل ثلاث هزائم فقط، فإن الأداء الهجومي لا يزال بحاجة إلى بعض التحسين، بعدما اكتفى الفريق بتسجيل خمسة عشر هدفًا خلال ثلاث عشرة مباراة. وعلى الجانب الآخر، يظهر الخط الخلفي بشكل منظم، بعدما استقبل الفريق أحد عشر هدفًا فقط، وهو ما يُعد مؤشرًا على قوة التنظيم الدفاعي ورغبة الجهاز الفني في البناء عليه خلال الفترة المقبلة.

ومع هذه المعطيات، يدرك وادي دجلة أن فترة التوقف الحالية تمثل نقطة فاصلة في مشواره هذا الموسم، خاصة أن المنافسة في منطقة وسط الجدول تبدو مشتعلة، وتقارب النقاط يجعل أي نتيجة إيجابية ذات تأثير كبير على مسيرة الفريق. ولذلك يسعى محمد الشيخ إلى استغلال المباريات الودية الثلاث للوصول إلى أفضل تشكيل ممكن، وتحقيق أعلى معدل من الجاهزية، أملًا في دخول الفريق الجولة التالية من الدوري بثقة أكبر وقدرة أوضح على فرض أسلوب لعبه داخل الملعب.

