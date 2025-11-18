نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز أمام ريفرز يونايتد في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستهل حامل لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية، مشواره في دور المجموعات من البطولة في الموسم الحالي بمواجهة داخل الديار أمام فريق ريفرز يونايتد النيجيري.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة مباراة فريق بيراميدز في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام نظيره فريق ريفرز يونايتد النيجيري، والتي تنطلق عند الساعة التاسعة من مساء السبت المقبل الموافق الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا في الوطن العربي والقارة السمراء.

ويقع فريق بيراميدز في المجموعة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تضم كل من:

باور ديناموز الزامبي.

نهضة بركان المغربي.

ريفرز يونايتد النيجيري.

يذكر أن فريق بيراميدز نجح في حصد أول ألقابه القارية، حين حصل على بطولة دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية على حساب فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

