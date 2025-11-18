نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة العراق والإمارات اليوم.. التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة والمعلق في إياب الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة العراق والإمارات اليوم.. التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة والمعلق في إياب الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026

تتجه أنظار جماهير كرة القدم العربية اليوم الثلاثاء نحو ملعب مدينة البصرة الدولية، حيث تنطلق مباراة العراق والإمارات في إياب الملحق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي لتصفيات كأس العالم 2026. مواجهة حاسمة لا تقبل القسمة على اثنين، خاصة بعد انتهاء مباراة الذهاب في الإمارات بنتيجة 1-1، مما يجعل لقاء اليوم هو الفصل الأخير في صراع التأهل.

أسود الرافدين أمام لحظة الحسم



يدخل منتخب العراق المباراة مدعومًا بجماهيره الغفيرة، باحثًا عن فوز يحسم بطاقة التأهل ويقربه خطوة جديدة من حلم الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026، وهي المرة الثانية في تاريخه إذا تحقق.

الأبيض الإماراتي يتعلق بالأمل الأخير



في المقابل، يرفع منتخب الإمارات شعار الفوز فقط، حيث يحتاج لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه لتعديل كفة التعادل والعبور إلى المرحلة العالمية من التصفيات.

ماذا ينتظر الفائز؟



الفائز من هذه المواجهة ينتقل مباشرة إلى الملحق العالمي، الذي يضم 6 منتخبات تصارع على بطاقة التأهل المونديالية وفق لوائح الفيفا.

التشكيل المتوقع لمنتخب العراق اليوم:



حراسة المرمى: جلال حسن

الدفاع: ربين سولاقا – علي فائز – إبراهيم بايش – فرانكو بيريرا

الوسط: محمد قاسم – أمجد عطوان – أسامة رشيد

الهجوم: إبراهيم جلال – حسن عبد الكريم – علي الحمادي

التشكيل المتوقع لمنتخب الإمارات:



حراسة المرمى: خالد عيسى

الدفاع: وليد عباس – شاهين عبد الرحمن – خليفة الحمادي – عبدالله رمضان

الوسط: علي سالمين – عبدالله حمد – ماجد حسن

الهجوم: كايو كانيدو – علي مبخوت – خليل إبراهيم

مباراة العراق والإمارات اليوم

القنوات الناقلة + المعلقين:



beIN Sports 1 – تعليق حسن العيدروس

قناة الكأس HD5 – تعليق خليل البلوشي

مباراة لا تقبل الخطأ بين العراق والإمارات في طريق المونديال

دخل المنتخبان مسار التصفيات بطموحات كبيرة للوصول إلى نهائيات كأس العالم، إلا أن الطريق لم يكن سهلًا، ما أجبرهما إلى خوض هذه المرحلة الفاصلة.

منتخب العراق ظهر بشكل مميز خلال الدور الرابع ونجح في إنهاء مشواره وصيفًا بالمجموعة، متساويًا في عدد النقاط مع المنتخب السعودي الذي ضمن بطاقة التأهل المباشر.

من جهته، وجد منتخب الإمارات نفسه في الملحق الآسيوي الخامس بعد أن احتل المركز الثاني في مجموعته، مما جعله يخوض مواجهة صعبة أمام العراق في مباراتي ذهاب وإياب على أمل الوصول إلى الملحق العالمي.

ومع التعادل في مباراة الذهاب، أصبح الصراع في مواجهة اليوم على أشده، إذ يحتاج كل منتخب إلى الفوز فقط لضمان التأهل. وفي حال استمرار التعادل، ستدخل المواجهة في حسابات الوقت الإضافي وربما ركلات الترجيح.