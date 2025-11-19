نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدليل الشامل لمباريات اليوم 19 نوفمبر 2025 – أبرز المواجهات في الدوريات الأوروبية والعالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الدليل الشامل لمباريات اليوم 19 نوفمبر 2025 – أبرز المواجهات في الدوريات الأوروبية والعالمية

الدليل الشامل لمباريات اليوم 19 نوفمبر 2025 – أبرز المواجهات في الدوريات الأوروبية والعالمية.. يشهد اليوم 19 نوفمبر 2025 قائمة مليئة بالمباريات المهمة في الدوريات الأوروبية الكبرى، إضافة إلى مواجهات دولية منتظرة. يقدم هذا الدليل تلخيصًا شاملًا لأبرز اللقاءات، مع عرض ملاعب المباريات وتوقيتاتها في عدد من المدن العالمية، إضافة إلى القنوات الناقلة حيثما توافرت المعلومات. هدف هذا التقرير هو مساعدة القارئ على متابعة كافة التفاصيل بسهولة وفي مكان واحد.



أولًا: أبرز مباريات الدوريات الأوروبية

تنطلق منافسات اليوم في الدوري الإسباني بمواجهة قوية بين ريال مدريد وإسبانيول على ملعب سانتياغو برنابيو. تقام المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت إسبانيا، بينما تنطلق في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشرة بتوقيت السعودية، فيما تذاع عبر شبكة أوروبية متخصصة.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، تتجه الأنظار إلى قمة كلاسيكية بين مانشستر يونايتد وتشيلسي على ملعب أولد ترافورد. تبدأ المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة المتحدة، والعاشرة بتوقيت القاهرة، مع توافر بثها عبر شبكات محلية وإقليمية. كما يشهد اليوم ديربي مثير بين ليفربول وإيفرتون على ملعب أنفيلد في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت بريطانيا، حيث تُعد المواجهة واحدة من أكثر المباريات انتظارًا في الكرة الإنجليزية.

وفي الدوري الإيطالي، يستضيف ملعب فريولي مواجهة منتظرة تجمع أودينيزي وميلان في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت إيطاليا، وسط توقعات بمباراة تكتيكية مشوقة. أما الدوري الألماني فيشهد مواجهة قوية بين هوفنهايم وبايرن ميونخ على ملعب راين-نيكار-أرينا، وذلك عند الثامنة والنصف مساءً بتوقيت ألمانيا.

كما تقام مباراة مهمة في الدوري البرتغالي بين ريو آفي وبورتو في السابعة مساءً بتوقيت البرتغال، إضافة إلى مواجهة فرنسية تجمع ليون وأنجير على ملعب بارك أولمبيك ليون في الثامنة مساءً.



ثانيًا: مباريات دولية وتصفيات قارية

تشهد الساحة الكروية اليوم أيضًا لقاء دوليًا يجمع هايتي ونيكاراجوا في إطار التصفيات أو المباريات الدولية الودية. يستضيف منتخب هايتي المواجهة على أرضه، بينما يختلف توقيت بدء المباراة حسب التوقيت المحلي للبلد المضيف، لذا يُنصح المتابعون بمراجعة التوقيت المناسب قبل المشاهدة.