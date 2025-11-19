نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرانكو ماستانتونو: ارتداء القميص 10 دون استئذان ميسي.. لحظة صنعت واحدة من أهم ذكريات مسيرتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف فرانكو ماستانتونو، لاعب منتخب الأرجنتين الصاعد، تفاصيل اللحظة التي فوجئ فيها بمنحه القميص رقم 10 خلال غياب ليونيل ميسي عن المنتخب، مؤكدًا أنها واحدة من التجارب التي ستظل محفورة في ذاكرته طوال حياته الكروية.

وأوضح ماستانتونو أنه لم يتواصل مع ميسي بخصوص ارتداء الرقم الأشهر في تاريخ الكرة الأرجنتينية، وقال:

"لا، لم أتحدث معه عن ذلك، لكن كان شيئًا مذهلًا أن أرتدي الرقم الذي ارتداه هو ودييغو. أعتقد أن تلك كانت من أجمل اللحظات في حياتي الكروية.".

وأضاف اللاعب الشاب أن وقع المفاجأة كان كبيرًا عليه عند دخوله غرفة الملابس، مشيرًا إلى أن رؤية الرقم 10 بانتظاره خلقت داخله مزيجًا من الحماس والمسؤولية، وقال:

"دخلت غرفة الملابس وفوجئت أن الرقم 10 ينتظرني. هذا الرقم ليس مجرد قميص، بل إرث كامل، وكل لاعب يحلم بالوصول إليه، وبالطبع، لا أحد سيكون مثل ميسي، لكنه شرف كبير ارتداء رقم ارتداه كل هذه السنوات.".

وأكد ماستانتونو في ختام تصريحاته أن ارتداء هذا القميص يدفعه للعمل بجدية أكبر، وأنه يسعى لإثبات نفسه دون مقارنة مع الأساطير، لكن بروح تحترم تاريخ الرقم ومعناه داخل المنتخب الأرجنتيني.