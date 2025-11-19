نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام عاشور: أبوتريكة لاعب خيالي وكان يبهرنا داخل الملعب وخارجه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد حسام عاشور، قائد النادي الأهلي السابق، بقدرات محمد أبوتريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، مؤكدًا أنه من أكثر اللاعبين الذين تركوا تأثيرًا استثنائيًا داخل الفريق.

وخلال ظهوره في الحلقة الأولى من بودكاست “الحوار كبير”، أول بودكاست رياضي بحضور جماهيري يقدّمه الإعلامي أحمد أسامة، قال عاشور: “محمد أبوتريكة من اللاعبين الكبار جدًا، وكنا نتعلّم منه الكثير.”

وأضاف: “أبوتريكة كان يفعل أشياء تغيّر الواقع فعلًا، خاصة باستخدام قدمه الخارجية، ولم يكن ذلك في المباريات فقط، بل في التدريبات أيضًا. كان لاعبًا مُبهِرًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى.”

وتابع عاشور حديثه عن جانب أبوتريكة الإنساني: “ما زلت على تواصل دائم معه، وهو رجل خير، ويقدّم العديد من الأعمال الخيرية في مصر حتى الآن.