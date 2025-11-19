نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز الشنواني والاوليمبي الاسطول وهزيمة ميجا وإلغاء لقاء الزهور بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اسفرت نتائج مواجهات الجولة العاشرة، بمجموعتى بحري، بدورى القسم الثانى عن فوز فريق الشنواني على فريق كفر الشيخ بهدف دون رد سجله محمود عبد الحفيظ٠

-فوز فريق بيلا على فريق صيد المحله بهدفين نظيفين سجلهما محمد ابراهيم واحمد مكاوي.

- تعادل فريق دكرنس مع فريق مركز شباب كوم حماده بهدف لمثله تقدم دكرنس بهدف محمد مرسي وتعادل كوم حماده بهدف أحمد الغنيمي من ركلة جزاء.

- فوز فريق اتحاد نبروه على فريق منية النصر بهدفين نظيفين سجلهما شيكا وأحمد صالح.

- فوز فريق بني عبيد على فريق ميجا سبورت بهدف دون رد سجله محمد امين في الدقيقة الاخيرة من المباراة.

- تعادل فريق بايونيرز مع فريق سمنود بهدف لمثله حيث تقدم بايونيرز بهدف سجله فتحي جمال وتعادل سمنود في الدقيقة الاخيرة من المباراة.

- وتختتم الجولة الخميس بلقاء فريق شربين مع فريق اتحاد بسيون

نتائج مجموعة بحرى «ب»..

-فوز فريق الاولمبي على مركز شباب ومطامير بهدفين نظيفين سجلهما أحمد علي ومهند مكي.

- فوز فريق طلائع الاسطول على فريق سبورتنج بثلاثيه مقابل هدف سجلها أحمد جمعه وأحمد مجاهد ومحمد بيكو بينما سجل ط هدفي سبورتنج وليد خميس وأحمد حمدين.

- فوز فريق الرجاء المطروحي على فريق اسكندريه للبترول بهدف دون رد سجله محمد أسعد.

- تعادل فريق دمنهور مع فريق ديلفي سلبيا.

- فوز فريق الهلال الضبعه على فريق الحريه بهدفين مقابل هدف.

- تعادل فريق أصحاب الجياد مع فريق المجد السكندري بهدف لمثله حيث تقدم المجد بهدف محمد رفعت وتعادل كريم النقيب لاصحاب الجياد من ضربه جزاء

- وقام الحكم مصطفى السيد خفاجة بإنهاء مباراة زهور مطروح مع بدر واحتسابها لصالح نادي بدر لعدم وجود سيارة إسعاف.