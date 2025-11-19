نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام عاشور يكشف كواليس أزمته مع فايلر: أول مدرب " اتخانق " معاه في مسيرتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف حسام عاشور، قائد النادي الأهلي السابق، عن تفاصيل أزمته مع رينيه فايلر، المدير الفني الأسبق للفريق، مؤكدًا أنه المدرب الوحيد الذي دخل معه في مشادة خلال مسيرته.

وقال عاشور خلال ظهوره في الحلقة الأولى من بودكاست “الحوار كبير”، أول بودكاست رياضي بحضور جماهيري يقدمه الإعلامي أحمد أسامة: “كنت أتدرّب بقوة خلال فترة وجود فايلر، وفي الموسم السابق لوصوله كنت أشارك بشكل أساسي، لكنه تعامل معي داخل الملعب بشكل مختلف لم أفهم سببه.”

وأضاف: “رينيه فايلر هو المدرب الوحيد الذي تشاجرت معه طوال حياتي. خلال أحد التدريبات وقع أمر لم أكن مشاركًا فيه، وفوجئت به يصرخ في وجهي. اعترضت عليه، وهذه كانت المرة الأولى التي أعترض فيها على أي مدرب أو لاعب.”

وتابع: “لا مشكلة لدي في توبيخ المدرب لي إذا كنت مخطئًا، لكن لا يجب أن يظلمني. فايلر أخطأ في حقي، مستخدمًا لفظًا سويسريًا، وبعد أن شرح لي أحد الأشخاص معناه شعرت بصعوبته عليّ.”

واستطرد: “اليوم، ومن واقع مسؤوليتي الحالية، أستطيع أن أجد له العذر بسبب حجم الضغوط والمسؤوليات التي كان يتحملها، وربما لم تكن طريقة لعبي تناسبه.”

وأشار عاشور إلى العروض التي تلقاها بعد رحيله عن الأهلي قائلًا: “الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن تحدثا معي بعد رحيلي، وطلبا انضمامي إلى الاتحاد السكندري، لكن الإصابات كانت غريبة ومتلاحقة بالنسبة لي، وكان الوضع صعبًا. رغم ذلك، كنت أرغب من داخلي في تقديم كل ما لدي وإظهار كامل قدراتي".