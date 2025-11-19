نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بيراميدز يفوز بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج بيراميدز بلقب أفضل نادي في قارة إفريقيا لعام ٢٠٢٥ في حفل جوائز الأفضل في القارة السمراء والمقام بالعاصمة المغربية الرباط.

وتسلم الجائزة المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز والمتواجد على رأس وفد النادي في العاصمة المغربية.

وتستضيف العاصمة المغربية الرباط، حفل جوائز الأفضل في القارة السمراء لعام 2025، للكشف المتوجين بجوائز الأفضل في كل الفئات.

ويحضر وفد نادي بيراميدز الحفل مساء اليوم، وعلى رأسه المهندس ممدوح عيد رئيس النادي، والأستاذ مصطفى طنطاوي مدير الإعلام والاتصال المؤسسي، بحضور نجمي الفريق، الكونغولي الدولي فيستون ماييلي، والمغربي الدولي محمد الشيبي.