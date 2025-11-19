نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزن في الوسط الإعلامي بعد وفاة خالد شبانة.. وسموحة ينعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم مجلس إدارة نادي سموحة، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، خالص التعازي للكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ محمد شبانة في وفاة شقيقه المخرج خالد شبانة، رئيس قطاع القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصري، الذي وافته المنية اليوم.

وجاء في بيان النادي

«يتقدم نادي سموحة بخالص التعازي للأستاذ محمد شبانة في وفاة شقيقه المخرج خالد شبانة، رئيس قطاع القنوات المتخصصة، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

كما نعت الهيئة الوطنية للإعلام الفقيد، مؤكدة في بيانها أن الراحل كان قيمة إعلامية كبيرة أسهمت في تطوير العمل بقنوات النيل المتخصصة، وتميز بحسن الخلق ومحبة زملائه.

واختتم البيان بالدعاء للفقيد بالرحمة ولأسرته بالصبر.