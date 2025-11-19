نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مايلي يحصد جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج النجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي هداف نادي بيراميدز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا لعام ٢٠٢٥. وتسلم النجم الكونغولي فيستون ماييلي الجائزة في الحفل المقام في مدينة الرباط العاصمة المغربية. كما توج نادي بيراميدز بلقب أفضل نادي في قارة إفريقيا لعام ٢٠٢٥ في حفل جوائز الأفضل في القارة السمراء والمقام بالعاصمة المغربية الرباط. وتسلم الجائزة المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز والمتواجد على رأس وفد النادي في العاصمة المغربية.