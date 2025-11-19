نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب المغرب تحت 20 عامًا يحصد جائزة أفضل منتخب إفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصد منتخب المغرب تحت 20 عاما لكرة القدم جائزة أفضل منتخب أفريقي وذلك ضمن حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة الأفريقية تحت 2025. ويقام الاحتفال في مدينة الرباط المغربية والتي تستضيف مراسم الاحتفال في السنوات الأخيرة. كما توج المغربي عثمان معما بجائزة أفضل لاعب داخل القارة خلال العام الحالي. وعن أبرز الحضور في الحفل تواجدكوكبة من أساطير كرة القدم داخل القارة السمراء، أمثال شيكابالا ومصطفى حجي وجيرفينيو ورابح ماجر وإدريس كاميني وباتريك مبوما.