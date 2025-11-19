الرياضة

الخطيب يشكر سفير دولة الإمارات في القاهرة

أحمد جودة - القاهرة - قام محمود الخطيب، رئيس النادي ، اليوم بزيارة سعادة السفير حمد عبيد ‏الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مصر، المندوب الدائم لدى ‏جامعة الدول العربية، في إطار علاقة أخوية ترجمتها عدة لقاءات خلال الفترة السابقة.

جاء التواصل الذي جرى عقب اتصالات هاتفية طيبة للحديث عن تعاون رياضي بشكل ‏عام.

ووجه محمود الخطيب الشكر والتحية لسعادة السفير ‏الإماراتي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والرعاية الكريمة لبعثات الأهلي، مؤكدًا على العلاقات الراسخة بين الشعبين ‏الشقيقين المصري والإماراتي، والتي تعكس روابط تاريخية ثابتة بين البلدين.‏

