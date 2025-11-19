نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يشعل الجدل قبل حفل كاف بصورة من منزله على إنستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر حالة من الجدل قبل ساعات من انطلاق حفل الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف لتوزيع جوائز الافضل في القارة لعام 2025، وذلك بعد نشره صورة من منزله برفقة ابنته مكة عبر حسابه على انستجرام، في خطوة فسرها البعض على إنه ا قد تعني عدم حضوره الحفل الذي يقام مساء اليوم في المغرب.

ويتنافس صلاح على جائزة افضل لاعب في افريقيا مع المغربي اشرف حكيمي والنيجيري فيكتور اوسيمين مهاجم جالاتا سراي، وسط ترقب كبير من الجماهير لمعرفة الفائز بلقب الافضل هذا العام.

منذ بداية سبتمبر 2024 شارك صلاح في 11 مباراة دولية مع منتخب مصر سجل خلالها 6 اهداف وصنع هدفا، كما خاض 52 مباراة مع ليفربول سجل خلالها 34 هدفا وقدم 23 تمريرة حاسمة.

وتوج بالحذاء الذهبي كهداف للدوري الانجليزي بعد تسجيل 29 هدفا، كما حصل على جائزة افضل صانع العاب برصيد 18 تمريرة حاسمة ليصل مجموع مساهماته إلى 47 هدفا في الموسم.

وبات صلاح ثاني لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز يفوز بالحذاء الذهبي اربع مرات بعد الاسطورة تييري هنري، كما حصد جائزة افضل لاعب في انجلترا ثلاث مرات في مواسم 2017-2018 و2021-2022 و2024-2025 متفوقا على نجوم كبار مثل آلان شيرر وجون تيري وكريستيانو رونالدو وكيفين دي بروين.