نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وريفرز يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس، الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وريفرز يونايتد النيجيري في إطار مواجهات دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف بيراميدز حامل اللقب نظيره نادي ريفرز بطل نيجيريا في التاسعة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وتم الاتفاق على أن يرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض بينما سيرتدي حارس المرمى اللون البرتقالي الكامل.

وفي المقابل يرتدي نادي ريفرز يونايتد القميص الأخضر الكامل، بينما سيرتدي حارس المرمى اللون الأسود الكامل.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير المباريات وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وأحمد سمير مدير التشغيل، وزياد أشرف إداري الفريق.

