نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مؤتمر مدرب الزمالك للحديث عن مباراة زيسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقرر إقامة المؤتمر الصحفي لـ" أحمد عبد الرؤوف" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تمام الساعة الواحدة ظهر غدٍ السبت، باستاد القاهرة الدولي، قبل مواجهة زيسكو الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحضر المؤتمر عمر جابر قائد الفريق الأبيض للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام بطل زامبيا.

في حين يُعقد المؤتمر الصحفي لـ "ماثيوز ندلوفو" المدير الفني لفريق زيسكو الزامبي في الثانية عشرة والنصف ظهر الغد بحضور قائد الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

