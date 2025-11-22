نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تيباس مهدد بالعزل من رئاسة رابطة الليجا بسبب تسريبات حساسة تخص برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية، مساء الجمعة، أن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، يواجه خطر العزل من منصبه على خلفية قضية تتعلق بتسريب معلومات تخص نادي برشلونة.

وأفادت شبكة راديو كتالونيا بأن المحكمة الرياضية الإدارية “تاد” فتحت ملفًا تأديبيًا ضد تيباس بعد ثبوت تورطه في تسريب بيانات سرية تخص النادي الكتالوني، خاصة المتعلقة بمقاعد كبار الزوار في ملعب الكامب نو الجديد.

وتأتي هذه الخطوة بعد شكوى تقدم بها ميجيل جالان إلى المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، معتبرًا أن التسريبات تمثل خرقًا خطيرًا للسرية. وأشارت شبكة RAC1 إلى أن العقوبات التي قد تواجه تيباس تتراوح بين الإنذار الرسمي وعدم تكرار مثل هذه الممارسات، وصولًا إلى عزله بالكامل من منصبه.

ويستعد برشلونة لاستضافة أتلتيك بلباو في قمة الدوري الإسباني مساء السبت، في أول ظهور رسمي له على ملعب الكامب نو بعد هذه الأحداث.