نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد لو هافر في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف باريس سان جيرمان فريق لو هافر على ملعب بارك دي برانس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي لموسم 2025/2026.

ويدخل الفريق الباريسي اللقاء بهدف تقليص الفارق مع المتصدر أولمبيك مارسيليا والذي يحتل صدارة الترتيب برصيد 28 نقطة ومواصلة منافسته القوية على القمة.

ويأتي سان جيرمان إلى هذه الجولة منتشيًا بفوزه المثير على ليون بنتيجة 3-2 في الجولة الماضية، وهو انتصار أعاد للفريق روح الانتصارات قبل مواجهة جديدة أمام جماهيره.

أما لو هافر، فيخوض اللقاء بعد تعادله مع نانت بهدف لمثله، ويطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أقوى فرق المسابقة.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، جمعها من 8 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة واحدة.

بينما يتواجد لو هافر في المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة، بعدما حقق 3 انتصارات و5 تعادلات و4 هزائم هذا الموسم.

يتولى الحكم الفرنسي ماثيوس فيرنيس إدارة اللقاء، وهو من الحكام أصحاب الخبرة في الدوري الفرنسي، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب بارك دي برانس معقل العملاق الباريسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد لو هافر

تنطلق المباراة اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 على ملعب بارك دي برانس، في تمام الساعة العاشرة وخمس دقائق مساءً بتوقيت مصر و11:05 مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد لو هافر

تُبث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفّرة، المالكة لحقوق بث الدوري الفرنسي، من خلال قناة beIN Sports HD1، التي تقدّم تغطية تحليلية موسعة وجودة بث عالية تتيح للجمهور متابعة ممتعة لكافة تفاصيل اللقاء.