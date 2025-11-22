نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نيوكاسل ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، مواجهة قوية أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم السبت الموافق 22 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت على ملعب سانت جيمس بارك معقل نيوكاسل.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 8:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويقع فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب، برصيد 12 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وستنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1HD.