نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسلام سمير: الفوارق بين الأندية "كبيرة".. وأحمد سامي ليس سببا في أزمات الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد إسلام سمير لاعب الاتحاد السكندري الحالي وحرس الحدود السابق، على أن الفوارق بين الأندية ليست قريبة كما يردد البعض، لكن بدايات البطولات يحدث فيها مفاجأت بسبب عدم الانسجام، كما أن القوة الشرائية الكبيرة الموجودة حاليًا في الدوري المصري ربما قللت الفوارق لكنها لا تزال بعيدة، البطل سيظل بطلًا، لأن مقومات البطولة متأصلة.

وتابع "سمير" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: سنشاهد منافسة قوية هذا الموسم بين كل الفرق ومفاجأت كثيرة، ليس هناك فريق يضمن مركزه، كل الأندية دعمت صفوفها بقوة، إنبي فريق ممتاز ووادي دجلة فريق جيد، لكن الفرق الكبيرة ستظل كبيرة، وأتمنى للثنائي التواجد ضمن السبعة الكبار لإعطاء دافع لبقية الفرق أن المنافسة ممكنة.

وأضاف لاعب حرس الحدود السابق: نادي الاتحاد السكندري اسم كبير وله تاريخ عريق في كرة القدم المصرية، لدينا عناصر مميزة وجهاز فني على أعلى مستوى، لكن هناك حالة ليست جيدة تلاحقنا منذ الموسم الماضي، وإن شاء الله سنخرج منها على يد كابتن تامر مصطفى وجهازه المعاون الذين لم يقصروا معنا في شيء، ويعملون معنا بشكل جيد على الجانب النفسي، إن شاء الله سنعود قريبًا لسابق عهدنا، الموضوع بسيط الفوز في مباراتين متتاليتين سيضع الفريق في مكانة آخرى، نادي الاتحاد السكندري يستحق مكانة أفضل مما هو فيه حاليًا.

وواصل لاعب الاتحاد السكندري الحالي: كابتن أحمد سامي ليس سبب الأزمة، هو مدرب كبير ومخضرم، وأنا كلاعب كنت سعيد بتواجده على رأس القيادة الفنية، رغم عدم مشاركتي معه، هو من نوعية المدربين الذين يساعدون اللاعبين على التطور، وشخصيته قريبة من شخصيتي، لكنني لا أعرف أسباب عدم مشاركتي معه، الرجل تعاقد مع لاعبين جيدين، لكن الحالة العامة للفريق والنتائج غير الجيدة وعدم التوفيق وقفا دون استمراره معنا.

واختتم إسلام سمير حديثه: ليس هناك عدل في كرة القدم، العدل عند الله سبحانه وتعالى فقط، هو كمدير فني يرى أن قراراته عادلة، ولذلك لم اعترض على قراره باستبعادي، رغم إن كل كلامه معي أنني اتدرب جيدًا وأؤدي عملي جيدًا لكن الفرصة لم تحن بعد.