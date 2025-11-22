نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، نظيره نوتنجهام فورست، مساء اليوم السبت الموافق 22 نوفمبر الجاري، في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست، مساء اليوم السبت في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة؛ والساعة 6:00 مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب آنفيلد معقل الريدز.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، برصيد 18 نقطة، بينما يقع نوتنجهام فورست في المركز التاسع عشر برصيد 9 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوتنجهام فورست

ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا على beIN Sports 2 HD القطرية.

