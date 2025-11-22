نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسلام سمير: الاتحاد خسر محمد مصيلحي.. والنني قائد حقيقي لمنتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال إسلام سمير لاعب الاتحاد السكندري الحالي وحرس الحدود السابق، إننا كفريق متفائلون خيرًا بمجلس الإدارة الجديد برئاسة محمد سلامة، مؤكدًا على أنه تحدث مع الفريق على ضرورة الخروج من الحالة السلبية والعودة لتحقيق نتائج جيدة، الرجل رمى الكرة في ملعبنا وإحنا وشطارتنا.

وتابع "سمير" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الاتحاد السكندري خسر محمد مصيلحي، الجميع كان يحبه في النادي والمحافظة كلها، تحدثت معه فور إعلان قائمة منتخب مصر وتواجدي فيها وقولت له لقد أوفيت بوعدي معك عند توقيع العقود بأنني سأنضم للمنتخب عبر بوابة زعيم الثغر.

وأضاف لاعب الاتحاد السكندري الحالي: انضمامي لمنتخب مصر كان مفاجأة كبيرة وسعيدة، رغم عدم مشاركتي بصورة مستمرة هذا الموسم، محتاج أركز 200 ٪ من أجل إثبات أحقيتي في الاختيار وجدارتي في ارتداء تيشيرت منتخب مصر.

وواصل لاعب حرس الحدود السابق: مبسوط بتواجدي في معسكر منتخب مصر تحت قيادة كابتن حلمي طولان وكابتن أحمد حسن وكابتن عصام الحضري، ووسط كوكبة اللاعبين الكبار محمد النني ومحمد شريف ومحمود حمدي الونش ومحمد مجدي أفشة، كنت أشاهدهم في التلفاز، الآن ألعب بجوارهم، مضيفًا: مبسوط جدًا بطريقة معاملتهم لي، جميعهم يحاولون إدخالنا في الأجواء، ويؤكدون أننا هنا لأننا نستحق.

وأنهى إسلام سمير حديثه: محمد النني قائد حقيقي، هو من استقبلني وأول من تحدث معي، وبعده محمد شريف ومحمود حمدي الونش ومحمد مجدي أفشة، الجميع تحدث عن أن أجواء المنتخب مختلفة، وهذا ما رأيته بعيني.

