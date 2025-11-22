نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب الاتحاد: تأهلت للممتاز 3 مرات متتالية ولم ألعب.. وهذا الثلاثي "كلمة السر" في مسيرتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد إسلام سمير لاعب الاتحاد السكندري الحالي وحرس الحدود السابق، إن انضمامه لمنتخب مصر الثاني هي خطوة ممتازة في مشواره الرياضي، مشددًا على أنه كان فخورًا بتواجده مع منتخب مصر ولاعبيه الكبار وأن ما حدث مجرد بداية، وموجهًا الشكر للكابتن حلمي طولان وجهازه الفني المعاون بالكامل على الثقة في قدراته وإمكانياته بالتواجد والمشاركة.

وتابع "سمير" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: كابتن علاء عبد العال وكابتن محمد مكي وكابتن أحمد عبد الرؤوف أصحاب فضل كبير على مسيرتي الكروية بعد الله سبحانه وتعالى، حيث بدأت رحلتي ناشئًا في نادي منشية البكاري ومنه إلى نادي ألماظة، بعدها انتقلت إلى نادي بتروجيت بطلب من كابتن علاء عبد العال، الذي منحني الثقة وأشركني في مباريات كثيرة، لكننا لم نوفق في التأهل للدوري الممتاز بنهاية الموسم، بعدها رحل كابتن علاء وجاء كابتن ربيع ياسين الذي طلب الاستغناء عني، وتلك كانت الصدمة الأولى، خصوصًا أنني كنت صغير السن، وراودني كابوس انتهاء مشواري مبكرًا مع كرة القدم.

وأضاف لاعب الاتحاد السكندري الحالي: بعدها جاء عرض من نادي حرس الحدود وبالفعل وقعت معهم لمدة 3 سنوات، وشاركت مع الفريق بشكل جيد في الموسم الأول والحمد لله تأهلنا بنهايته، لكن رحيل كابتن محمد مكي، كان إيذانًا برحيلي أيضًا بناءً على طلب من كابتن أحمد أيوب المدير الفني الجديد، وبالفعل تمت إعارتي لنادي بلدية المحلة مع كابتن أحمد عبد الرؤوف.

وواصل لاعب حرس الحدود السابق: قدمت موسمًا خياليًا في بلدية المحلة، ونجحنا في التأهل للدوري الممتاز، وكنت أحد هدافي الفريق ونجومه على مدار الموسم، لكن انتهاء الإعارة وعدم رغبة نادي حرس الحدود في تمديدها رغم طلبي وطلب مسؤولي البلدية وقف حائلًا في المشاركة بالدوري الممتاز للعام الثاني على التوالي.

واستكمل: عدت مرة آخرى لحرس الحدود بعد فشل الفريق في الصعود للدوري الممتاز والحمد لله نجحت للمرة الثالثة على التوالي في التأهل، حيث قدمت موسمًا رائعًا كمشاركة وتهديف، ومع نهاية الموسم انتهى عقدي مع الفريق وأصبحت لاعبًا حرًا.

واختتم إسلام سمير حديثه: جاءتني عدة عروض من أندية في الدوري الممتاز ودوري المحترفين، اخترت نادي الاتحاد السكندري من أجل تحقيق حلم اللعب في الدوري الممتاز ومن أجل تقريب حلم الانتقال لأحد قطبي الكرة المصرية الأهلي أو الزمالك فيما بعد.