موعد مباراة بايرن ميونخ ضد فرايبورج في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

أحمد جودة - القاهرة -

يستقبل فريق بايرن ميونخ نظيره فرايبورج على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الألماني لموسم 2025/2026، في لقاء يسعى خلاله البافاري لاستعادة توازنه والعودة إلى مسار الانتصارات.

وتأتي هذه المواجهة بعد تعادل بايرن في الجولة الماضية أمام يونيون برلين بنتيجة 2-2، وهي نتيجة لم تُرضِ جماهيره، مما يجعل الفريق مطالبًا برد فعل قوي على أرضه ووسط أنصاره.

ويخوض البافاري اللقاء متصدرًا جدول الدوري برصيد 28 نقطة، بعدما حقق 9 انتصارات وتعادل مرة واحدة دون أي هزيمة.

أما فرايبورج، فيحتل المركز العاشر برصيد 13 نقطة، جمعها من 3 انتصارات و4 تعادلات و3 هزائم، ويطمح إلى تحسين موقعه والاقتراب من مراكز المقدمة.

يقود اللقاء الحكم الألماني سفين جابلونسكي، أحد حكام النخبة في البوندسليجا، والمعروف بصرامته ودقته في إدارة المباريات الكبرى.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد فرايبورج

تُقام المباراة اليون السبت الموافق 22 نوفمبر 2025 على ملعب أليانز أرينا، ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الألماني.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة و5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد فرايبورج

تتولى قناة MBC أكشن بث المباراة حصريًا للجمهور العربي، بصفتها الناقل الرسمي لمنافسات الدوري الألماني هذا الموسم، مع تقديم تغطية كاملة لأحداث اللقاء.

