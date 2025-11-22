نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامب نو يفتح أبوابه من جديد.. برشلونة يصطدم بأتلتيك بلباو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق برشلونة مساء اليوم لحظة عودة الفريق إلى ملعبه الأسطوري سبوتيفاي كامب نو بعد فترة طويلة من أعمال التطوير، وذلك عندما يستضيف الفريق الكتالوني نظيره أتلتيك بيلباو في مواجهة قوية بالدوري الإسباني.

وتأتي المباراة وسط أزمة ضربت وسط الملعب، بعدما تأكد غياب فرينكي دي يونج للإيقاف عقب طرده في لقاء سيلتا فيغو، إلى جانب استمرار غياب بيدري لعدم جاهزيته البدنية بعد الإصابة.

ويواجه المدرب هانزي فليك وضعًا مشابهًا لما حدث الموسم الماضي، حين اضطر إلى الاعتماد على لاعبي لا ماسيا لسد النقص، ووقتها شهدت المباريات تألق عدد من المواهب الشابة. ووفقا للجاهزية الحالية، يقترب مارك كاسادو من الظهور أساسيا بجوار فيرمين لوبيز بعد تعافيه من إصابة طفيفة، بينما يبقى مارك برنال خيارا متاحا على دكة البدلاء.

وتحمل مواجهة اليوم أهمية مضاعفة لجماهير برشلونة، ليس فقط بسبب صعوبتها أمام بيلباو، ولكن باعتبارها بداية فصل جديد داخل معقل كامب نو بعد تجديده.