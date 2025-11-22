نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة وموعد مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي 2026 في المقال التالي

تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة الهلال والفتح في الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025-2026، إضافة لطريقة مشاهدة البث المباشر وتردد القنوات الناقلة للمباراة.

يعود الهلال لاستئناف مشواره في دوري روشن بعد فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر، عندما يستضيف فريق الفتح على ملعب المملكة أرينا ضمن منافسات الجولة التاسعة.

ويدخل الهلال المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 20 نقطة، ساعيًا لمواصلة مطاردة صدارة الدوري، حيث يتقدم عليه التعاون بـ21 نقطة، والنصر المتصدر بـ24 نقطة، قبل استكمال مباريات الجولة.

أما الفتح، فيعاني من بداية موسم صعبة، إذ يحتل المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط فقط من انتصار واحد وتعادلين.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي 2026



كما تُبث مباراة الهلال والفتح عبر شبكة قنوات "ثمانية" المالكة لحقوق بث مباريات الدوري السعودي، حيث خصصت قناة "ثمانية 1" لنقل المواجهة المرتقبة.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والفتح



يمكن مشاهدة المباراة مجانًا بجودة عادية عبر تطبيق ثمانية وتطبيق جاكو في مختلف دول العالم.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح



نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

معدل الخطأ: 3/4

النظام: DVB-S2

عرب سات

التردد: 11919.28

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل الخطأ: 3/4

النظام: DVB-S2

معلق مباراة الهلال والفتح



يتولى المعلق الرياضي فارس عوض وصف أحداث المباراة عبر قناة ثمانية.

موعد مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي 2026



حيث تقام المباراة يوم السبت 22 نوفمبر 2025 على استاد المملكة أرينا، وتنطلق صافرة البداية عند الساعة:

05:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

06:40 مساءً بتوقيت أبوظبي

تشكيل الهلال المتوقع ضد الفتح في دوري روشن السعودي

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، جواو كانسيلو، ثيو هيرنانديز

وسط الملعب: روبن نيفيز، ناصر الدوسري، سيرجي سافيتش

خط الهجوم: سالم الدوسري، مالكوم دي أوليفيرا، داروين نونيز