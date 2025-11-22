نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كووورة.. شاهد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة الهلال والفتح في الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025-2026، إضافة لطريقة مشاهدة البث المباشر وتردد القنوات الناقلة للمباراة.

يعود الهلال لاستئناف مشواره في دوري روشن بعد فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر، عندما يستضيف فريق الفتح على ملعب المملكة أرينا ضمن منافسات الجولة التاسعة.

ويدخل الهلال المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 20 نقطة، ساعيًا لمواصلة مطاردة صدارة الدوري، حيث يتقدم عليه التعاون بـ21 نقطة، والنصر المتصدر بـ24 نقطة، قبل استكمال مباريات الجولة.

أما الفتح، فيعاني من بداية موسم صعبة، إذ يحتل المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط فقط من انتصار واحد وتعادلين.

موعد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستمر البحث بصورة كبيرة عن موعد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي، والقنوات الناقلة للمباراة، والتشكيل المتوقع للفريقين في مواجهة الجولة التاسعة. ويسعى كل فريق لحصد النقاط الثلاث في مباراة قوية تجمعهما اليوم، ويستعرض هذا التقرير تفاصيل اللقاء بالكامل.

موعد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي



تقام مباراة الهلال والفتح اليوم السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، وتنطلق صافرة البداية عند الساعة الخامسة إلا ربع مساءً، على ملعب المملكة آرينا الذي يستضيف المواجهة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في دوري روشن



تنقل قناة ثمانية مباراة الهلال والفتح حصريًا اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

جدول ترتيب دوري روشن قبل مباراة الهلال والفتح



يدخل الهلال اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 20 نقطة، بينما يعاني الفتح هذا الموسم ويحتل المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط فقط.

التشكيل المتوقع للهلال أمام الفتح



حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، جواو كانسيلو، ثيو هيرنانديز

وسط الملعب: روبن نيفيز، ناصر الدوسري، سيرجي سافيتش

خط الهجوم: سالم الدوسري، مالكوم دي أوليفيرا، داروين نونيز

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والفتح



يمكن مشاهدة المباراة مجانًا بجودة عادية عبر تطبيق ثمانية وتطبيق جاكو في مختلف دول العالم.

مباراة الهلال والفتح في دوري روشن والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح



نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

معدل الخطأ: 3/4

النظام: DVB-S2

عرب سات

التردد: 11919.28

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل الخطأ: 3/4

النظام: DVB-S2

معلق مباراة الهلال والفتح

يتولى المعلق الرياضي فارس عوض وصف أحداث المباراة عبر قناة ثمانية.ملابس رياضية

موعد مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي 2026

حيث تقام المباراة يوم السبت 22 نوفمبر 2025 على استاد المملكة أرينا، وتنطلق صافرة البداية عند الساعة:

05:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

06:40 مساءً بتوقيت أبوظبي