نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بث مباشر.. كيفية متابعة مباراة ليفربول ونوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزداد عمليات البحث خلال الساعات الحالية عن كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ونوتنغهام فورست ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، خاصة مع عودة الريدز إلى المنافسات المحلية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر، واستعداد الفريقين لخوض مواجهة قوية على أرضية ملعب أنفيلد.

وتحمل المباراة أهمية كبرى لجماهير ليفربول حول العالم، في ظل رغبة الفريق في تحسين مركزه في جدول ترتيب البريميرليج، بينما يبحث نوتنغهام فورست عن تحقيق نتيجة إيجابية تُنعش آماله في الابتعاد عن مراكز الهبوط.

جاهزية ليفربول قبل المباراة

يدخل ليفربول مباراة اليوم وهو يحتل المركز الثامن برصيد 18 نقطة، بعدما حقق نتائج متباينة خلال الجولات السابقة. ويسعى الفريق بقيادة مدربه إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل العودة إلى المسار الصحيح، وإحياء آمال المنافسة على مراكز متقدمة في جدول الدوري.

كما يأمل لاعبو ليفربول في تحقيق فوز قوي بعد فترة التوقف الدولي، حيث شهدت التدريبات الأخيرة تركيزًا كبيرًا على الجوانب الهجومية وتحسين الفاعلية أمام المرمى، خاصة أن الفريق يواجه خصمًا يعاني من تراجع كبير في النتائج.

وضع نوتنغهام فورست قبل اللقاء

على الجانب الآخر، يعاني نوتنغهام فورست هذا الموسم، إذ يحتل المركز التاسع عشر برصيد 9 نقاط فقط، ما يجعله قريبًا من قاع الترتيب. ويدرك الفريق صعوبة مواجهة أنفيلد، لكنه سيسعى لتقديم مباراة دفاعية قوية ومحاولة استغلال أي فرصة يمكن أن تقوده للخروج بنتيجة مفاجئة.

ويعمل الجهاز الفني لفورست على تعزيز الانضباط التكتيكي والضغط السريع على لاعبي ليفربول، أملًا في تقليل خطورة أبناء أنفيلد.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوتنغهام فورست

تمتلك شبكة بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري الإنجليزي للموسم 2025-2026 في المنطقة العربية.

وتُذاع مباراة ليفربول ونوتنغهام فورست عبر:

beIN SPORTS 2

ويوفر البث تغطية وتحليل ما قبل وبعد المباراة إلى جانب استوديو فني يضم أبرز نجوم التحليل الكروي.

كيفية مشاهدة البث المباشر للمباراة

يمكن متابعة البث المباشر لمباراة ليفربول ونوتنغهام فورست عبر وسيلتين رسميًا:

خدمة beIN CONNECT المتاحة للمشتركين في باقات بي إن سبورتس.

تطبيق TOD الذي يتيح بثًا مباشرًا عالي الجودة لجميع مباريات الدوري الإنجليزي.

وتوفر هذه الخدمات خيارات متعددة في جودة البث، إضافة إلى إمكانية المشاهدة عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

المعلق على مباراة ليفربول ونوتنغهام فورست

يتولى التعليق على اللقاء المعلق الرياضي أحمد البلوشي، الذي يقدم تغطية صوتية مميزة ويُعد من أبرز المعلقين على مباريات البريميرليج عبر بي إن سبورتس.

موعد مباراة ليفربول ونوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي

تقام المباراة اليوم السبت الموافق 22 نوفمبر 2025 على ملعب أنفيلد، وتنطلق صافرة البداية في التوقيتات التالية:

05:00 مساءً بتوقيت القاهرة

06:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

07:00 مساءً بتوقيت أبوظبي

وينتظر الجمهور مواجهة تنافسية قوية بين الفريقين، في ظل الحاجة الماسة للنقاط من الطرفين.