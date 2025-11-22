نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. الهلال والفتح.. مواجهة نارية تحمل تاريخًا طويلًا وهيمنة زرقاء مستمرة في دوري روشن في المقال التالي

تتجه أنظار جماهير الكرة السعودية، مساء السبت، إلى ملعب المملكة أرينا لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الهلال والفتح ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين. مباراة تحمل طابعًا فنيًا وتاريخيًا مميزًا، خاصة بالنسبة للفتح الذي يسعى لكسر سلسلة نتائجه السلبية أمام حامل اللقب.

ويدخل الفتح اللقاء تحت ضغط كبير، بعدما غاب عن تحقيق أي انتصار على الهلال لمدة تخطّت 992 يومًا. وكانت آخر مرة فاز فيها الفريق الأحسائي على الهلال في الجولة الثامنة عشرة من موسم 2022-2023، حين تفوق بنتيجة 2-1 بفضل هدفي كريستيان تيو وخالد الغنام، بينما سجل صالح الشهري هدف الهلال الوحيد.

هيمنة الهلال على مواجهات الفريقين



تشير الأرقام إلى تفوق هلالي واضح على الفتح في السنوات الأخيرة. فمنذ آخر فوز للفتح، خاض الفريقان 5 مباريات متتالية انتهت جميعها بخسارته دون تسجيل أي هدف.

وتاريخيًا، التقى الهلال والفتح في دوري المحترفين 32 مرة، فاز الهلال في 25 مباراة، بينما حقق الفتح 4 انتصارات فقط، وحضر التعادل في 3 مناسبات. وهي أرقام تعكس السيطرة شبه المطلقة للزعيم على المواجهات المباشرة.

الهلال يلاحق الصدارة والفتح يبحث عن مفاجأة



يدخل الهلال المباراة وعينه على صدارة الدوري، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 20 نقطة بعد تحقيق 6 انتصارات وتعادلين، ويسعى لحصد الفوز السابع لمواصلة الضغط على المتصدر والوصيف قبل استكمال مباريات الجولة.

في الجهة المقابلة، يعاني الفتح من تراجع واضح في النتائج، إذ يحتل المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط فقط من فوز واحد وتعادلين و5 هزائم، كان آخرها الخسارة الثقيلة أمام التعاون. ورغم الظروف الصعبة، يأمل الفريق في تقديم أداء مختلف وتحقيق نتيجة إيجابية غير متوقعة في قلب الرياض.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح



نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

معدل الخطأ: 3/4

النظام: DVB-S2

عرب سات

التردد: 11919.28

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل الخطأ: 3/4

النظام: DVB-S2

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والفتح



يمكن مشاهدة المباراة مجانًا بجودة عادية عبر تطبيق ثمانية وتطبيق جاكو في مختلف دول العالم.