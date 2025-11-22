نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري بالأبيض وكايزر شيفز بالذهبي في الكونفيدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بأحد فنادق مدينة العين السخنة، عُقد منذ قليل الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة الجولة الأولى من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق كايزر شيفر الجنوب أفريقي ، والمقرر إقامتها في السادسة مساء غدٍ الأحد على ستاد السويس الجديد

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون السماوي ، فيما سيرتدي فريق كايزر شيفز القميص الذهبي المُطعم بالأسود والشورت الأسود المُطعم بالذهبي وسيرتدي حارسه اللون الينفسجي.

ترأس الاجتماع مراقب المباراة الأوغندي هارونا ماواندا بحضور الجامبي مصطفى جالو منسق عام المباراة والنيجيرية أودوتشي جوان المنسق الأمني للمباراة والتونسية نورس الشرني المنسقة الإعلامية للمباراة، بالإضافة لحكم المباراة الليبيري واشنطن دولو ومندوب الاتحاد المصري لكرة القدم الكابتن محسن عنان رئيس منطقة السويس لكرة القدم.

هذا وقد مثل المصري في الاجتماع اللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي واللواء حمدي عثمان مدير امن النادي والكابتن/ محمود جابر، المدير الإداري للفريق والدكتور/ عزيز شمام، طبيب الفريق والكابتن/ إبراهيم غانم، مسئول المهمات.

