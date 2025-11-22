نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري روشن السعودي مجانًا جاااري (0-0) مباراة الهلال والفتح حصريآ دووون تقطيع وجودة Hd في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - القنوات الناقلة وموعد مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي 2026

استئناف الهلال بعد التوقف الدولي

شاهد بالبث المباشر مجانًا مباراة الهلال السعودي والفتح في دورب روشن.

يستضيف الهلال فريق الفتح على ملعب المملكة أرينا ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025-2026، يوم السبت 22 نوفمبر 2025.

الهلال في المركز الثالث برصيد 20 نقطة، ويسعى لمواصلة مطاردة الصدارة خلف النصر المتصدر بـ24 نقطة والتعاون بـ21 نقطة.

الفتح في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط فقط، من انتصار واحد وتعادلين، ما يزيد الضغط على الفريق قبل المباراة.

القنوات الناقلة والبث المباشر

تُبث المباراة عبر شبكة قنوات ثمانية، مع تخصيص قناة ثمانية 1 لنقل اللقاء، ويستضيف المعلق فارس عوض المباراة مع تحليل فني لكل الأحداث.

طرق المشاهدة

تطبيق ثمانية

تطبيق جاكو

تتوفر التطبيقات عالميًا لتسهيل متابعة البث المباشر.

تردد القنوات

نايل سات: 12360، عمودي، 27500، 3/4، DVB-S2

عرب سات: 11919.28، أفقي، 27500، 3/4، DVB-S2

توقيت المباراة

05:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

06:40 مساءً بتوقيت أبوظبي

تشكيل الهلال المتوقع

حراسة المرمى: ياسين بونو

ياسين بونو خط الدفاع: كاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، جواو كانسيلو، ثيو هيرنانديز

كاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، جواو كانسيلو، ثيو هيرنانديز وسط الملعب: روبن نيفيز، ناصر الدوسري، سيرجي سافيتش

روبن نيفيز، ناصر الدوسري، سيرجي سافيتش خط الهجوم: سالم الدوسري، مالكوم دي أوليفيرا، داروين نونيز

طموحات الفريقين

الهلال يسعى لتحقيق الانتصار لتقليص الفارق مع المتصدرين وضمان استقرار مركزه في الدوري، مع التركيز على السيطرة في وسط الملعب والهجمات المرتدة.

الفتح يبحث عن نقطة تحول بعد البداية المتعثرة، بالاعتماد على تنظيم دفاعي سريع والهجمات المرتدة لمفاجأة الهلال.

متابعة الجماهير والأهمية

تجذب المباراة اهتمامًا واسعًا من الجماهير السعودية والعربية، مع متابعة دقيقة بدقيقة للأهداف، الفرص، التبديلات، والتحولات التكتيكية على جميع المنصات الرقمية.

الحضور الجماهيري المتوقع في استاد المملكة أرينا يعكس حدة المنافسة وروح التشجيع لدى مشجعي الهلال.

التحليل الفني

الهلال: خبرة، هجوم سريع، سيطرة على وسط الملعب

خبرة، هجوم سريع، سيطرة على وسط الملعب الفتح: تنظيم دفاعي محكم، سرعة الهجمات المرتدة، قدرة على مفاجأة المنافس

تابع لحظه بلحظه مباراة الفتح والهلال دون تقطييع