جاااااااارية آلحين مشاهدة مباراة الهلال والفتح Al Hilal vs Al Fateh، اليوم في الدوري السعودي 2026

مشاهدة مباراة الهلال والفتح Al Hilal vs Al Fateh، اليوم في الدوري السعودي 2026

تتجه الأنظار اليوم إلى مواجهة قوية تجمع بين الهلال السعودي Al Hilal والفتح Al Fateh ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025-2026، حيث يعود الهلال للمنافسات المحلية بعد التوقف الدولي، بينما يبحث الفتح عن استعادة اتزانه وتحسين وضعه في جدول الترتيب.

موعد مباراة الهلال والفتح اليوم

تقام مباراة الهلال والفتح اليوم السبت الموافق 22 نوفمبر 2025 على ملعب المملكة أرينا، وتنطلق صافرة البداية في الساعة 05:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 06:40 مساءً بتوقيت أبوظبي.

موقف الفريقين قبل المباراة

يدخل الهلال اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 20 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز للاستمرار في مطاردة الصدارة التي يعتليها النصر بـ24 نقطة. ويتفوق التعاون على الهلال بنقطة واحدة في المركز الثاني.

أما الفتح فيعاني منذ بداية الموسم، حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط فقط من فوز وحيد وتعادلين، ويأمل في خطف نتيجة إيجابية أمام الهلال.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح اليوم

تنقل شبكة قنوات ثمانية مباريات الدوري السعودي هذا الموسم، وتتم إذاعة مباراة الهلال والفتح عبر قناة ثمانية 1.

القنوات الناقلة والترددات

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل الخطأ التعديل ثمانية 1 نايل سات 12360 عمودي 27500 3/4 DVB-S2 ثمانية 1 عرب سات 11919.28 أفقي 27500 3/4 DVB-S2

البث المباشر لمباراة الهلال والفتح

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والفتح اليوم بشكل مجاني عبر تطبيق ثمانية وكذلك عبر تطبيق جاكو في جميع أنحاء العالم.

معلق مباراة الهلال والفتح اليوم

يتولى المعلق الرياضي فارس عوض مهمة التعليق على المباراة عبر قناة ثمانية 1.

أهمية المباراة للهلال والفتح

تمثل المباراة أهمية كبيرة للهلال الذي يسعى للحفاظ على حظوظه في المنافسة على صدارة الدوري، بينما يدخل الفتح اللقاء بهدف الخروج من سلسلة النتائج السلبية وتحسين ترتيبه في الدوري.