نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلة القاهرة الخالدة.. ذكرى تتويج آخر أبطال مصر في القارة السمراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحلّ اليوم الذكرى السنوية لتتويج منتخب مصر الأولمبي بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، وهي آخر بطولة قارية دخلت خزائن اتحاد الكرة المصري على مستوى منتخبات الشباب والأولمبي، ليبقى هذا الإنجاز شاهدًا على قوة الكرة المصرية وقدرتها على صناعة أجيال ذهبية رغم كل التحديات.

جيل ذهبي.. وجهاز وطني استثنائي

قاد الجهاز الفني الوطني بقيادة شوقي غريب، ومعه محمد شوقي وائل رياض “شيتوس”، وأسامة عبدالكريم مدرب الحراس، واحدًا من أهم الإنجازات في تاريخ المنتخبات المصرية، بعد التتويج بالبطولة القارية والتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

الجهاز الفني نجح في التفوق على منتخبات أفريقية عريقة ذات ثقل كبير، ليكتب اسمه بجدارة في سجلات كرة القدم المصرية.

أبرز ما قدمه هذا الجيل

هذا المنتخب لم يكتفِ بالبطولة، بل قدم لجماهير الكرة المصرية جيلًا كاملًا من النجوم الذين أصبحوا عناصر أساسية في أنديتهم والمنتخب الأول، ومنهم:

محمد صبحي – محمود جاد – أسامة جلال – كريم العراقي – كريم الديبس – رمضان صبحي – مصطفى محمد – وغيرهم.

جيل أثبت أنه حجر أساس لعودة المنتخب المصري للمنافسة القارية والدولية من جديد.

حقائق تاريخية من النهائي التاريخي 2019

تُوج المنتخب الأولمبي باللقب لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على كوت ديفوار 2–1 في النهائي بملعب القاهرة الدولي.

أصبح أول منتخب عربي يحقق لقب البطولة منذ انطلاقها.

أول منتخب مضيف يتوج باللقب تاريخيًا.

الكرة المصرية لم تخسر أمام كوت ديفوار في أي نهائي قاري للمنتخبات أو الأندية.

المنتخبات المصرية لا تخسر أي نهائي قاري يُقام بالقاهرة.

شوقي غريب يضيف اللقب القاري الثالث في مسيرته لاعبًا ومدربًا.

مصر أول منتخب يفوز بجميع مباريات البطولة في طريقه للتتويج.

مصطفى محمد اكتفى بـ4 أهداف، بفارق هدف عن الرقم القياسي للنيجيري أوجينيكارو (5 أهداف).

رمضان صبحي كان الأكثر مساهمة تهديفيًا في البطولة (3 أهداف + 2 أسيست).

الكرة المصرية تمتلك 13 لقبًا قاريًا بجميع الفئات السنية.

نظرة للمستقبل.. وريادة تنتظر العودة

رغم سيطرة الكرة العربية والغربية في السنوات الأخيرة على الألقاب الإفريقية، تبقى الكرة المصرية صاحبة التاريخ الأكبر واليد الطولى في القارة.

وبكل تأكيد ستعود مصر لريادتها ومكانتها المعتادة على منصات التتويج، شرط أن يمنح المسؤولون الثقة للأجهزة الفنية الوطنية صاحبة الكفاءات العالية، القادرة على صناعة أجيال جديدة تواصل كتابة التاريخ كما كان من قبل.