يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة بيراميدز ضد ريفرز يونايتد مباشر دون تقطيع | دوري أبطال إفريقيا 2025

أحمد جودة - القاهرة - تترقب الجماهير المصرية والإفريقية مساء اليوم السبت مواجهة قوية تجمع بين الزمالك وبيراميدز في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026.

تعد المباراة انطلاقة قوية للمسيرة القارية للفريقين، حيث يدخل الزمالك اللقاء بهدف إثبات تفوقه القاري واستغلال عامل الأرض والجمهور، بينما يسعى بيراميدز لتحقيق نتيجة إيجابية تُربك حسابات المجموعة منذ الجولة الأولى.

ويأمل الزمالك في استثمار حالة الاستقرار الفني والإداري الذي يعيشها الفريق مؤخرًا، خاصة بعد دعم الصفوف بعدد من اللاعبين أصحاب الخبرة، من أجل تحقيق بداية قوية ترسل رسالة واضحة لباقي فرق المجموعة حول جاهزيته للمنافسة على اللقب الإفريقي.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر اليوم:



الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفلسطين ولبنان

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية والعراق والأردن وقطر والبحرين والكويت

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات وعمان

الساعة 5:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

الساعة 4:00 مساءً بتوقيت موريتانيا

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي وسط حضور جماهيري كبير يمنح الزمالك دفعة معنوية لتقديم أداء هجومي منظم مع بداية مشواره في دور المجموعات.

القنوات الناقلة لبث مباراة الزمالك وبيراميدز:



يمكن متابعة البث المباشر عبر القنوات المالكة لحقوق بث بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مع تغطية تحليلية قبل وبعد اللقاء، إضافة إلى البث الرقمي على المنصات الرسمية بجودة عالية وتحديثات لحظية.

الزمالك يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة:



يخوض الزمالك اللقاء بثقة كبيرة بعد التحضيرات القوية، ويملك الفريق مجموعة من العناصر القادرة على صناعة الفارق في الهجوم والوسط، إلى جانب قوة دفاعية منظمة.

ويقع الزمالك ضمن المجموعة الثانية التي تضم فرقًا قوية، ما يجعل كل مباراة بمثابة نهائي مبكر، خاصة مع رغبة الفريق في حسم التأهل مبكرًا دون الدخول في حسابات معقدة.

طموحات بيراميدز أمام الزمالك:



يسعى بيراميدز لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، معتمدًا على السرعات الهجومية وقدرات لاعبيه في الضغط على الفريق الأبيض، ومحاولة استغلال أي فرصة من هجمات مرتدة أو كرات ثابتة.

أهمية المباراة للجماهير والإعلام:



تحتل المباراة اهتمامًا واسعًا من الجماهير ووسائل الإعلام كونها افتتاحية لمشوار الفريقين في دوري الأبطال، كما أن وجود الزمالك صاحب الخبرة في البطولة يمنح اللقاء قيمة إضافية.

كيفية متابعة المباراة لحظة بلحظة:



توفر القنوات الرسمية خدمة متابعة لحظية تشمل الأهداف، الفرص الخطيرة، والتحليل التكتيكي لكل فريق، مما يبقي الجمهور على اطلاع كامل من البداية وحتى صافرة النهاية.

ويمثل الفوز اليوم دفعة معنوية قوية لأي من الفريقين، ويعزز فرصه في التأهل إلى ربع النهائي دون تعقيدات في حسابات الجولات القادمة.



