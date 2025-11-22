نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة بيراميدز وريفـرز يونايتد اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مشواره الإفريقي بمواجهة ريفـرز يونايتد النيجيري ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2025-2026.

ويرغب فريق بيراميدز بقيادة مدربه الكرواتي يورتشيتش في تقديم بداية مثالية بدور المجموعات، من أجل توجيه رسالة قوية للمنافسين والحفاظ على مستواه القوي بعد مشواره في البطولة الموسم الماضي.

وأسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع بيراميدز ضمن المجموعة الأولى بجانب فرق: باور دينامو الزامبي، نهضة بركان المغربي، وريفـرز يونايتد النيجيري.

بيراميدز ضد ريفـرز يونايتد



تأهل بيراميدز إلى دور المجموعات بعد تخطيه فريق التأمين الأثيوبي في الدور الـ32 بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين، والتي أقيمت على أرضه في مصر.

في المقابل، تأهل ريفـرز يونايتد النيجيري بعد التفوق على فريق بلاك بولز مابوتو في تصفيات الدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

قائمة فريق بيراميدز لمواجهة ريفـرز يونايتد



حراسة المرمى: أحمد الشناوي، شريف إكرامي، محمود جاد

خط الدفاع: علي جبر، طارق علاء، محمود مرعي، محمد حمدي، كريم حافظ، محمد الشيبي، أحمد سامي، عبد الرحمن جودة

خط الوسط: بلاتي توريه، محمد رضا بوبو، أحمد عاطف قطة، إيفرتون دا سيلفا، أحمد توفيق، محمود زلاكة، محمود دونجا، وليد الكرتي، مصطفى زيكو، عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي، دودو الجباس

موعد مباراة بيراميدز وريفـرز يونايتد في دوري أبطال إفريقيا



تنطلق المباراة مساء اليوم السبت، الموافق 22 نوفمبر 2025، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، على أرضية ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وريفـرز يونايتد



تذاع المباراة عبر قنوات «بي إن سبورتس» الناقل الحصري والوحيد لمنافسات دوري أبطال إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



بيراميدز يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة

يخوض بيراميدز اللقاء بعد صعوده لدور المجموعات من البطولة بعد تخطيه فريق التأمين الإثيوبي في دور الـ32؛ ويقع الفريق المصري ضمن المجموعة الرابعة بجانب فرق باور دينامو ونهضة بركان وريفرز يونايتد، ما يجعل كل مباراة حاسمة في تحديد مصير الفرق نحو التأهل لدور ربع النهائي.

ويأمل بيراميدز في استغلال قوة لاعبيه الأساسيين في خط الهجوم والوسط، مع الاعتماد على تنظيم دفاعي محكم للحفاظ على شباكه من أي تهديدات، وهو ما يجعل متابعة بث مباشر مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد فرصة حقيقية لمعرفة مدى جاهزية الفريق منذ الجولة الأولى.

طموحات ريفرز يونايتد خارج الأرض

على الجانب الآخر، يسعى فريق ريفرز يونايتد إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق المصري على أرضه، معتمدًا على السرعات الهجومية وقدرات لاعبيه في تشكيل الضغط على الخصم.