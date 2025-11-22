نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × نوتنجهام فورست Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباشر مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026

تستأنف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، ويستضيف نادي ليفربول بقيادة أرني سلوت فريق نوتنجهام فورست بقيادة شون دايتش، في الجولة الـ12 من البطولة على ملعب "آنفيلد".

يسعى ليفربول لتحقيق الفوز لمواصلة منافسته على المراكز العليا بعد سلسلة من النتائج المتراجعة، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 18 نقطة، بينما يأتي نوتنجهام فورست في المركز التاسع عشر برصيد 9 نقاط.

وتشهد المباراة اهتمامًا واسعًا، خاصة مع خوض محمد صلاح مباراته رقم 300 في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، ليصبح خامس لاعب يصل إلى هذا الرقم مع النادي، بعد جيمي كاراغر وستيفن جيرارد وجوردان هندرسون وسامي هيبيا.

موعد مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست



تنطلق المباراة اليوم السبت في تمام الساعة 05:00 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "آنفيلد".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست



يمكن متابعة المباراة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1، مع تعليق أحمد البلوشي.

وتعتبر هذه المباراة فرصة مهمة لليفربول لاستعادة توازنه واستغلال قوة لاعبيه أمام نوتنجهام فورست، الذي لم يحقق أي انتصار خارج أرضه هذا الموسم، مما يزيد من صعوبة المهمة على الفريق الزائر.

وأفادت صحيفة "This Is Anfield" المختصة بتداول أخبار فريق ليفربول، أن محمد صلاح سيكون أساسيًا في لقاء نوتنجهام فورست.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن الدولي المجري دومينيك سوبوسلاي سيكون أساسيًا لتدعيم الجبهة اليمنى في ظل الغيابات التي ضربت الفريق في هذا المركز.

وكان آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، أعلن غياب كونور برادلي لمدة تصل إلى 3 أسابيع بسبب الإصابة، في المقابل يواصل جيريمي فيرمبونج غيابه، والذي قد يصل إلى أسبوعين.

ومن المتوقع أن يشارك كورتس جونز بصورة أساسية لتدعيم مركز الوسط بعد إعلان سلوت غياب فلوريان فيرتز بداعي الإصابة عقب مشاركته مع منتخب ألمانيا في التوقف الدولي الأخير.

وذكرت الصحيفة أيضًا مشاركة أليسون بيكر بصورة أساسية مجددًا بعدما غاب طوال الفترة الماضية بداعي الإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ فريق ليفربول لقاء نوتنجهام فورست بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - دومينيك سوبوسلاي.

خط الوسط: كورتس جونز - أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافنبرخ.

خط الهجوم: كودي جاكبو - هوجو إيكيتيكي - محمد صلاح.

